фото: полиция

На 76 километре автодороги М-05 "Киев - Одесса", недалеко от села Глушки Киевской области, сегодня, 13 февраля, произошла масштабная дорожная авария

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, столкнулись три грузовика. На обнародованных фото и видео с ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

Также отмечается, что в настоящее время три полосы движения автодороги в направлении Одессы перекрыты. Объезд организован по встречной полосе.

Полицейские призывают водителей учесть эту информацию при планировании поездок по этому району.

Напомним, ранее полиция Киевщины сообщила о подозрении злоумышленнику, совершившему ДТП в Броварском районе. 50-летний водитель легковушки ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. В салоне автомобиля находились семь человек, среди них четверо малолетних детей.