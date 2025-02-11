На Херсонщині жінка підірвалася на російській міні

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Сьогодні, 11 лютого, у Бериславі місцева жителька підірвалася на російській міні ПФМ-1 "Лепесток"

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

За наявними даними, 65-річна пенсіонерка наступила на протипіхотну міну "Лепесток". Через детонацію потерпіла дістала вибухову травму, контузію, уламкові поранення ноги та грудної клітини.

"Медики надали потерпілій допомогу та відпустили на амбулаторне лікування", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого в селищі Велетенське Херсонського району 60-річний чоловік підірвався на російській міні ПФМ-1 "Лепесток".

Також наприкінці січня у Бериславі пенсіонерка підірвалася на російській протипіхотній міні ПФМ-1 "Лепесток".