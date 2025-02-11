На Херсонщині жінка підірвалася на російській міні
Сьогодні, 11 лютого, у Бериславі місцева жителька підірвалася на російській міні ПФМ-1 "Лепесток"
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
За наявними даними, 65-річна пенсіонерка наступила на протипіхотну міну "Лепесток". Через детонацію потерпіла дістала вибухову травму, контузію, уламкові поранення ноги та грудної клітини.
"Медики надали потерпілій допомогу та відпустили на амбулаторне лікування", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 лютого в селищі Велетенське Херсонського району 60-річний чоловік підірвався на російській міні ПФМ-1 "Лепесток".
Також наприкінці січня у Бериславі пенсіонерка підірвалася на російській протипіхотній міні ПФМ-1 "Лепесток".
Росія вночі запустила по Україні 124 дрони та 19 ракетВсі новини »
11 лютого 2025, 11:43На Київщині через атаку ворожих БпЛА пошкоджені дитсадок і дві будівлі школи
11 лютого 2025, 09:44Обстріли Херсонщини: двоє загиблих та шестеро поранених
11 лютого 2025, 08:53
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
"Правди ніх*ра не почув": відомий ведучий розкритикував інтерв'ю Потапа росіянину Дудю
11 лютого 2025, 19:40На Донеччині врятували лебедів, які опинилися у крижаній пастці
11 лютого 2025, 19:37Поліція завела справу на російськомовну жительку Івано-Франківська, яка влаштувала скандал в автобусі
11 лютого 2025, 19:35В Одесі викрили розкрадання бюджетних коштів на ремонті в лікарні
11 лютого 2025, 19:20У Дніпрі чоловік підірвав гранату поблизу школи
11 лютого 2025, 19:17Окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: поранена жінка
11 лютого 2025, 19:05Під Херсоном росіяни атакували дроном автівку комунальників: постраждали 2 працівників
11 лютого 2025, 18:50На Рівненщині невідомі побили працівників ТЦК
11 лютого 2025, 18:37На Полтавщині внаслідок ракетного удару зруйнований об'єкт газовидобутку, — ДТЕК
11 лютого 2025, 18:30На Житомирщині Subaru влетіла в автобус і перевернулась: серед постраждалих - дитина
11 лютого 2025, 18:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »