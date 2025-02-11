Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг
Сьогодні ввечері, 11 лютого, російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
"Ракетна атака. Пам'ятаємо про інформаційну гігієну. Бережіть себе, можуть бути повторні пуски", – йдеться в повідомленні.
Перед ворожмим ударом Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок ранкового ракетного удару був зруйнований об'єкт газовидобутку ДТЕК.
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