Світло знову відключатимуть: в Укренерго назвали графіки на 8 жовтня

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У четвер, 8 жовтня, в Україні діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. В Укренерго попередили, якими будуть графіки

Пр оце повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

8 жовтня в частині регіонів України будуть діяти такі заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

• 00:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

"Внаслідок російських обстрілів — ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть в Укренерго.

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