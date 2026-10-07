09:58  07 жовтня
Удар РФ по Київщині знищив центр реабілітації птахів
10:56  07 жовтня
Три ДТП за один день: на Львівщині постраждали мотоциклісти
13:18  07 жовтня
У Франківську чоловік після сварки з дівчиною напав на перехожих
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2026, 18:20

Світло знову відключатимуть: в Укренерго назвали графіки на 8 жовтня

07 жовтня 2026, 18:20
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У четвер, 8 жовтня, в Україні діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. В Укренерго попередили, якими будуть графіки

Пр оце повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

8 жовтня в частині регіонів України будуть діяти такі заходи обмеження споживання:

• 00:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

• 00:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

"Внаслідок російських обстрілів — ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть в Укренерго.

Нагадаємо, РФ останнім часом також б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів. При цьому експерти пояснювали, чи буде в Україні дефіцит пального.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
електроенергія Укрэнерго відключення світла
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Зрубали майже 100 дерев: на Київщині лісгосп заплатить понад 550 тисяч гривень компенсації
07 жовтня 2026, 19:59
На Кіровоградщині судитимуть працівника колонії за переправлення наркотиків у Wi-Fi модемах
07 жовтня 2026, 19:34
Ліцензія на сидр, а виробляли горілку: в Умані викрили підпільний цех
07 жовтня 2026, 18:52
Нардепку Скороход судитимуть за хабар в чверть мільйона доларів
07 жовтня 2026, 18:35
У Києві чоловік зняв на відео позицію Gepard під час атаки РФ і передав його проросійському блогеру
07 жовтня 2026, 18:34
У Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль саперів ДСНС
07 жовтня 2026, 18:18
У Києві шахраї виманили в пенсіонерів майже 15 мільйонів
07 жовтня 2026, 17:55
У Києві через падіння уламків загорівся п’ятиповерховий будинок, є травмований
07 жовтня 2026, 17:44
Удар по Прилуках: кількість загиблих зросла до 18, серед них четверо дітей
07 жовтня 2026, 17:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »