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07 жовтня 2026, 16:42

12 посадовців "Лісів України" підозрюють у продажі деревини за заниженими цінами

07 жовтня 2026, 16:42
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Рівненщині та Волині викрили схему продажу державної деревини за заниженими цінами. У причетності до неї підозрюють 12 посадовців ДП "Ліси України" — начальника та головного фахівця відділу продажу одного з Лісових офісів, а також 10 колишніх керівників надлісництв

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, через схему державному підприємству завдали понад 6,9 мільйона гривень збитків.

За даними слідства, у 2024 році філія ДП "Ліси України" за результатами аукціонів уклала з двома великими деревообробними підприємствами договори на продаж необробленої деревини.

Договори діяли до 31 грудня 2024 року та передбачали поставки деревини за цінами, сформованими у 2024 році. Після завершення строку їхньої дії продукцію мали продавати вже за новими цінами.

Однак, як встановили слідчі, 31 грудня 2024 року керівники надлісництв за попередньою змовою з посадовцями Лісового офісу уклали з підприємствами додаткові угоди та продовжили дію договорів ще на місяць — до 31 січня 2025 року.

При цьому, за даними слідства, умови укладених договорів не передбачали можливості такого продовження.

У результаті два підприємства протягом додаткового місяця продовжували купувати деревину за цінами, встановленими ще у 2024 році.

За такими умовами їм реалізували понад 4 тисячі кубометрів лісопродукції.

Слідство вважає, що саме продовження договорів за старими цінами призвело до недоотримання ДП "Ліси України" коштів.

Загальний розмір завданих державному підприємству збитків, за даними слідства, перевищує 6,9 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — як зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб та таке, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Усім 12 фігурантам повідомили про підозру. Їм також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення.

Наразі йдеться саме про підозру. Вину фігурантів має встановити суд.

Як відомо, раніше у справі про незаконне використання понад 220 гектарів державного лісу на Закарпатті підозри отримали шість осіб. Серед них –керівники лісових господарств, колишній голова Воловецької РДА та директор приватної компанії. За даними ДП "Ліси України", вартість цих земель становить близько 2,5 млрд грн.

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