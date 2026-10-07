Картонно-паперовий комбінат в Обухові втретє за пів року зазнав російської атаки

Фото: Київський КПК

Російські війська 7 жовтня завдали ракетного удару по Київському картонно-паперовому комбінату в Обухові Київської області. Внаслідок атаки виникли пожежі, серйозно пошкоджені виробничі та складські приміщення, обладнання й інженерні комунікації

Про це повідомила пресслужба Київського картонно-паперового комбінату, передає RegioNews .

За інформацією підприємства, це вже третя атака російських військ на комбінат за останні пів року.

Внаслідок потужних вибухів на території підприємства спалахнули пожежі. Над їх ліквідацією продовжують працювати рятувальники та інші надзвичайні служби.

Через пошкодження виробничих потужностей роботу комбінату зупинили.

Працівники підприємства не постраждали.

Київський картонно-паперовий комбінат є одним із підприємств целюлозно-паперової галузі України. Він виробляє картон, гофротару, а також продукцію санітарно-гігієнічного призначення.

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня внаслідок російської атаки на Київщину значних пошкоджень зазнав центр реабілітації хижих і водоплавних птахів "Садиба Нюшанік".