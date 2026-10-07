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07 жовтня 2026, 16:32

10 років ув’язнення та конфіскація майна: на Херсонщині засудили колаборантку

07 жовтня 2026, 16:32
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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На Херсонщині суд визнав винною мешканку Генічеська у колабораційній діяльності. Жінка добровільно погодилася співпрацювати з представниками держави-агресора та очолила незаконно створений окупаційною владою орган у Генічеську

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Їй призначили 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також на 15 років позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги.

Слідство встановило, що у березні 2025 року жінка добровільно погодилася на співпрацю з представниками держави-агресора. Після цього вона очолила незаконно створений окупаційною владою орган — так звану "главу Генического муниципального округа Херсонской области".

На цій посаді вона виконувала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, керувала роботою псевдооргану окупаційної влади та забезпечувала його матеріально-технічне функціонування.

За даними прокуратури, до сфери її повноважень входили питання бюджету підпорядкованого окупаційного "муніципального округу", управління так званим "безхазяйним майном", а також організація розроблення та затвердження рішень у сфері житлово-комунального господарства.

Крім того, засуджена займалася підбором працівників для незаконно створеного органу окупаційної влади.

Судове рішення ухвалили за результатами спеціального судового провадження in absentia, тобто без присутності обвинуваченої.

Жінку визнали винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання в порядку виконання вироку.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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