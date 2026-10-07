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07 жовтня 2026, 16:59

У Полтаві викладача вокалу засудили до довічного за сексуальні злочини щодо дітей

07 жовтня 2026, 16:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Полтаві суд призначив довічне позбавлення волі викладачу вокалу, який протягом кількох років вчиняв сексуальні злочини щодо малолітніх дітей під час приватних занять. Чоловік також змушував дітей фотографуватися без одягу та зберігав ці матеріали

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними ювенальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури, чоловік мав педагогічну та психологічну освіту і працював репетитором. Заняття проводив у власному помешканні та в орендованих приміщеннях.

Слідство встановило, що з 2014 року під час занять він систематично ґвалтував дітей та вчиняв щодо них інші сексуальні дії. Крім того, чоловік примушував дітей фотографуватися оголеними, зберігав відповідні матеріали та переконував потерпілих не розповідати про те, що відбувається, батькам.

Від його дій постраждали троє малолітніх дітей.

Репетитора викрили восени 2024 року після того, як в одній із сімей батьки звернули увагу на зміни у психологічному стані дитини. У межах кримінального провадження правоохоронці зібрали доказову базу та провели понад 50 експертиз.

Навесні 2025 року прокурори скерували обвинувальний акт до Шевченківського районного суду Полтави.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо дітей, які не досягли 14 років, розбещенні малолітніх, примушуванні неповнолітніх до участі у створенні порнографічних матеріалів, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії.

Окрім довічного позбавлення волі, суд на три роки заборонив йому обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням і вихованням дітей. Також йому заборонили діяльність, що передбачає доступ до інформаційних ресурсів і поширення матеріалів в інтернеті.

У суді чоловік визнав свою вину. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.

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