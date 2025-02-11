Під Херсоном росіяни атакували дроном автівку комунальників: постраждали 2 працівників
У вівторок вдень, 11 лютого, росіяни атакували селище Білозерка Херсонського району. Під удар окупантів потрапив автомобіль комунальної служби, є поранені
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
За попередніми даними, окупанти вдалили по комунальникам близько 13:30.
Внаслідок вибуху 57-річний фахівець дістав вибухову травму, контузію, струс головного мозку та уламкове поранення плеча. У 51-річного комунальника діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови.
"Потерпілих шпиталізували. Лікарі надають їм необхідну меддопомогу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів за добу загинули двоє мирних жителів Херсонської області. Ще шестеро осіб дістали поранення.