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11 лютого 2025, 18:50

Під Херсоном росіяни атакували дроном автівку комунальників: постраждали 2 працівників

11 лютого 2025, 18:50
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок  вдень, 11 лютого, росіяни атакували селище Білозерка Херсонського району. Під удар окупантів потрапив автомобіль комунальної служби, є поранені

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

За попередніми даними, окупанти вдалили по комунальникам близько 13:30.

Внаслідок вибуху 57-річний фахівець дістав вибухову травму, контузію, струс головного мозку та уламкове поранення плеча. У 51-річного комунальника діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови.

"Потерпілих шпиталізували. Лікарі надають їм необхідну меддопомогу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів за добу загинули двоє мирних жителів Херсонської області. Ще шестеро осіб дістали поранення.

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