На Київщині сталася пожежа на території бази відпочинку

фото: ДСНС

Пожежа сталася 9 лютого близько 17:30 на території бази відпочинку у селі Бобриця Бучанського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На момент прибуття рятувальників горіла лазня, була загроза розповсюдження вогню на комплекс відпочинку. Вогнеборці за півтори години ліквідували пожежу на площі 100 кв.м.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 6 лютого у селі Фастівець на Київщині сталася масштабна пожежа: горів центр управління відходами. Площа пожежі становила 400 кв.м.