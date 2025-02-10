Нічна атака Київщини: пошкоджені будинки та заклад освіти

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Внаслідок російського обстрілу у Фастівському районі пошкоджено вікна та двері закладу освіти, а також три приватні будинки

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Також внаслідок падіння уламків сталося загоряння трав’яного настилу, пожежу ліквідували.

Постраждалих серед населення немає.

Оперативні групи продовжують роботи з виявлення та фіксації наслідків нічної атаки БПЛА на Київщину.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 лютого росіяни атакували Суми ударними дронами. Внаслідок удару була пошкоджена автомобільна стоянка в одному із житлових кварталів міста.

Сьогодні в мережі з'явилося відео моменту влучання російського "шахеда" в Сумах.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на понеділок, 10 лютого, російська армія випустила по Україні 83 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 61 дрон, ще 22 — були локаційно втрачені.