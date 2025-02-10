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10 лютого 2025, 10:56

Удар БпЛА по Сумах: до лікарні ушпиталили постраждалу жінку

10 лютого 2025, 10:56
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фото: ДСНС України
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Внаслідок дронової атаки на Суми 9 лютого постраждала місцева жителька. Через падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

У чотирьох багатоповерхових житлових будинках вибиті понад 300 вікон.

Рятувальники евакуювали з пошкоджених будинків 65 громадян та оперативно розгорнули мобільний "Пункт незламності", який функціонує в цілодобовому режимі.

У Сумській міській раді уточнили, що внаслідок удару поранення дістала жінка, а кількість пошкоджених будинків зросла до п’яти.

"Стало відомо, що постраждала жінка 1987 року народження. Її госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 9 лютого росіяни атакували Суми ударними дронами. Внаслідок удару була пошкоджена автомобільна стоянка в одному із житлових кварталів міста.

Сьогодні в мережі з'явилося відео моменту влучання російського "шахеда" в Сумах.

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