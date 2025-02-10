На Сумщині прикордонники збили російський "шахед" зі стрілецької зброї
Вчора під час чергової дронової атаки прикордонники приземлили на Сумщині ударний безпілотний літальний апарат типу "Герань-2". Так окупанти називають іранський "Shahed-131/136"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Зафіксувавши політ баражуючого боєприпасу, охоронці кордону відкрили вогонь зі стрілецької зброї, в результаті влучного попадання БпЛА ворога було знищено", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона збила п'ять російських "шахедів".
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