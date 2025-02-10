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10 лютого 2025, 00:03

У Львові пошкодили табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон: поліція встановлює причетних

10 лютого 2025, 00:03
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фото: Євген Бойко
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У Львові вранці 9 лютого невідомі облили фарбою табличку з назвою вулиці імені Ірини Фаріон

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"Сьогодні, 9 лютого, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію з фотографією зафарбованої таблички з назвою вулиці імені Ірини Фаріон", – йдеться у повідомленні.

За цим фактом проводиться перевірка. Поліцейські встановлюють причетних осіб. Також вирішується питання правової кваліфікації події.

Фото пошкодженої таблички опублікував у Facebook керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

Він розповів, що акт вандалізму було скоєно 9 лютого близько 6:15.

"Двоє вандалів о 6:15 ранку потрапили на міські камери відеоспостереження. Спочатку в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба. Відео передали правоохоронцям. Табличку замінили", – написав Бойко.

Нагадаємо, раніше донька Фаріон заявила, що її матір планували вбити на два дні раніше. Вбивця "засвітився" на записах камери спостереження.

Львів вандали вулиця Фаріон Ірина поліція
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