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04 лютого 2025, 22:07

Думав, що він вже мертвий: ідентифікували окупанта, який намагався застрелити жителя Бучі

04 лютого 2025, 22:07
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Фото: Укрінформ
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Правоохоронці встановили особу російського військового, який в Бучі намагався вбити чоловіка. Він вистрелив у місцевого жителя, і подумав, що той помер. На щастя, час чоловік вижив, а окупанту оголошуть про підозру

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронцям вдалося ідентифікувати військового ЗС РФ, який намагався застрелити жителя Бучі. З'ясувалося, що це командир взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

За даними правоохоронців, у березні 2022 року він разом із іншими російськими окупантами здійснював "патрулювання" вулицями Бучі. Там вони помітили місцевого жителя, який йшов до свого будинку. Без попередження вони відкрили по чоловіку вогонь. На щастя, чоловік встиг забігти до найближчого двору та сховатися в будинку.

Окупант пішов за чоловіком. Тоді він вистрелив у нього з автомата. Командир взводу підійшов до чоловіка, який лежав на підлозі без ознак життя, штовхнув його ногами та зробив висновок, що потерпілий помер.

Проте, на щастя, чоловік попри середні ушкодження середньої тяжкості, лишився живим. У прокуратурі зазначили, що підозрюваний росіянин вдруге притягується до кримінальної відповідальності за дії пов’язані з умисним вбивством цивільних осіб.

Довідка. Під час Бучанської різанини у березні 2022 року російські окупанти вчинили геноцид проти жителів Київщини. Правоохоронці зафіксували понад 9 тисяч воєнних злочинів, які росіяни скоїли під час окупації Бучанського району.

Загинуло понад 1 700 цивільних людей. Із них - близько 700 у Бучі. Протягом 2022 року українські правоохоронці ідентифікували 91 російського військового, які чинили воєнні злочини.

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