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Правоохранители установили личность российского военного, который в Буче пытался убить мужчину. Он выстрелил в местного жителя и подумал, что тот умер. К счастью, время мужчина выжил, а кафиров объявят о подозрении

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранителям удалось идентифицировать военного ВС РФ, пытавшегося застрелить жителя Бучи. Выяснилось, что это командир взвода 3-й парашютно-десантной роты 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ.

По данным правоохранителей, в марте 2022 года он вместе с другими российскими оккупантами осуществлял "патрулирование" по улицам Бучи. Там они заметили местного жителя, шедшего в свой дом. Без предупреждения они открыли по мужчине огонь. К счастью, мужчина успел забежать в ближайший двор и скрыться в доме.

Оккупант последовал за мужем. Тогда он выстрелил из автомата. Командир взвода подошел к мужчине, который лежал на полу без признаков жизни, толкнул его ногами и заключил, что потерпевший умер.

Однако, к счастью, мужчина, несмотря на средние повреждения средней тяжести, остался жив. В прокуратуре отметили, что подозреваемый россиянин во второй раз привлекается к уголовной ответственности за действия, связанные с умышленным убийством гражданских лиц.

Справка . Во время Бучанской резни в марте 2022 года российские оккупанты совершили геноцид против жителей Киевщины. Правоохранители зафиксировали более 9 тысяч военных преступлений, которые россияне совершили во время оккупации Бучанского района.

Погибли более 1 700 гражданских людей. Из них – около 700 в Буче. В течение 2022 года украинские правоохранители идентифицировали 91 российского военного, совершавших военные преступления.