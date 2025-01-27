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Жінка кричала вибігла на вулицю та кричала про допомогу, проте чоловік її назгоднав

Про це повідомляє Поліція Харківської області, інформує RegioNews.

40-річна харків'янка неодноразово зверталась до правоохоронців через психологічне насильство з боку свого співмешканця. Проте агресія чоловіка стала і фізичною.

Під час чергової сварки чоловік побив жінку. Відомо, що він був п'яний. Жінка вибігла на вулицю, але він наздогнав її, повалив на землю, завдав ще кілька ударів та волочив по проїжджій частині за одяг.

Жінка гучно кричала та просила перехожих про допомогу та виклик поліції. Чоловік злякався та втік.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, раніше поліція розшукала підлітків, які жорстоко побили хлопця на Київщині. Тепер їм може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Також повідомлялося, що в Дніпрі чоловік вдарив свою колишню дружину під час сварки. Згодом він пішов до батька, і посварився й з ним: чоловік вдарив пенсіонера по голові. На жаль, потерпілий згодом помер у лікарні.