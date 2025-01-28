На Киевщине из-за обломков дронов горел музей ретро-автомобилей

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В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников горел музей ретро-автомобилей

Об этом сообщил в.и.о. Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает RegioNews .

От удара обломков в здании музея вспыхнул пожар. Сотрудники ГСЧС потушили огонь на площади 600 м2. По предварительным данным, в ангаре уничтожены 9 транспортных средств и 27 повреждены.

Последствия атаки фиксируются еще в трех районах области. Повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения, 3 автомобиля.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры также нет.

Оперативные группы продолжают работу по ликвидации последствий ночной атаки.

Напомним, в ночь на 25 января Киевщина оказалась под ударом вражеских БПЛА. "Целью" окупантов стал 9-ти этажный жилой дом в Вишневом. В результате атаки возник пожар. Спасатели эвакуировали местных жителей.