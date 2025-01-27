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27 января 2025, 07:13

В Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на переходе

27 января 2025, 07:13
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скриншот с видео
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В Василькове на Киевщине произошло ДТП с участием сотрудника Центрального управления СБУ. Пострадал несовершеннолетний парень, должностного лица отправили под арест

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает RegioNews.

Инцидент произошел 23 января.

В СБУ рассказали, что в результате ДТП травмирован несовершеннолетний пешеход, его доставили в больницу "Охматдет". В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По факту ДТП сотрудники ГБР и Национальной полиции открыли уголовное производство.

Чиновнику Службы безопасности уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В сети также опубликовано видео ДТП. На этих кадрах видно, что автомобиль на большой скорости сбивает мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу.

Издание Киевщина 24/7 сообщает, что парень получил переломы обеих ног, черепно-мозговую травму и ушиб легких.

Напомним, ранее в Ровенской области водитель сбил на переходе женщину с ребенком, 1-месячный младенец погиб.

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