скриншот с видео

В Василькове на Киевщине произошло ДТП с участием сотрудника Центрального управления СБУ. Пострадал несовершеннолетний парень, должностного лица отправили под арест

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает RegioNews.

Инцидент произошел 23 января.

В СБУ рассказали, что в результате ДТП травмирован несовершеннолетний пешеход, его доставили в больницу "Охматдет". В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По факту ДТП сотрудники ГБР и Национальной полиции открыли уголовное производство.

Чиновнику Службы безопасности уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В сети также опубликовано видео ДТП. На этих кадрах видно, что автомобиль на большой скорости сбивает мальчика, переходящего дорогу по пешеходному переходу.

Издание Киевщина 24/7 сообщает, что парень получил переломы обеих ног, черепно-мозговую травму и ушиб легких.

Напомним, ранее в Ровенской области водитель сбил на переходе женщину с ребенком, 1-месячный младенец погиб.