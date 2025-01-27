07:13  27 января
В Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на переходе
11:02  26 января
В сети показали момент попадания "Шахеда" в Сумах
10:04  26 января
В Черкассах мужчина устроил стрельбу возле парка: два человека травмированы
UA | RU
UA | RU
27 января 2025, 08:03

Авто сгорело полностью: в ДТП на Киевщине пострадала беременная женщина

27 января 2025, 08:03
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Днем, 26 января, в селе Переселение в Обуховском районе Киевщины произошла дорожная авария, в результате которой пострадали три человека, в том числе беременная женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

В полиции рассказали, что 19-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на обочину. Он врезался в забор. После столкновения с забором автомобиль загорелся. Для ликвидации огня привлекались спасатели.

В результате аварии пострадал водитель, беременная женщина и 19-летний пассажир BMW. Все они были госпитализированы.

В полиции также добавили, что автомобиль восстановлению не подлежит – он полностью сгорел.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в Обухове в Киевской области. Водитель легковушки Hyundai при повороте не пропустил автомобиль "ГАЗ", двигавшийся во встречном направлении. В результате они столкнулись. От полученных травм в больнице скончалась 45-летняя пассажирка Hyundai, а 50-летний водитель этого же автомобиля получил телесные повреждения.

ДТП авария Киевская область беременность
Полиция разыскала подростков, жестоко избивших парня на Киевщине
26 января 2025, 15:09
В Киевской области группа подростков избила парня: в полиции отреагировали
26 января 2025, 11:34
Смертельная авария в Хмельницкой области: участник ДТП рассказал детали трагедии
25 января 2025, 16:24
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
Россияне ночью запустили по Украине более 100 дронов: сколько удалось сбить
27 января 2025, 09:14
Обстрелы Запорожской области: за сутки оккупанты нанесли 263 удара
27 января 2025, 09:01
В Полтаве мужчина получил 5 лет тюрьмы за сообщение в телеграмм-канале
27 января 2025, 08:43
В Ивано-Франковской ОВА сообщили подробности ночной атаки российских дронов
27 января 2025, 08:34
Почти 1,5 тыс. окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях армии РФ
27 января 2025, 08:24
В Харькове перезахоронят более 200 человек, погибших в начале полномасштабной войны
27 января 2025, 07:41
В Днепре БПЛА попал в многоэтажку: возник пожар
27 января 2025, 07:39
В Киевской области чиновник СБУ сбил ребенка на переходе
27 января 2025, 07:13
Защитники Юга сожгли РЭБ и замаскированное оборудование россиян
27 января 2025, 05:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »