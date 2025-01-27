фото: полиция

Днем, 26 января, в селе Переселение в Обуховском районе Киевщины произошла дорожная авария, в результате которой пострадали три человека, в том числе беременная женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию в Киевской области.

В полиции рассказали, что 19-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на обочину. Он врезался в забор. После столкновения с забором автомобиль загорелся. Для ликвидации огня привлекались спасатели.

В результате аварии пострадал водитель, беременная женщина и 19-летний пассажир BMW. Все они были госпитализированы.

В полиции также добавили, что автомобиль восстановлению не подлежит – он полностью сгорел.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП в Обухове в Киевской области. Водитель легковушки Hyundai при повороте не пропустил автомобиль "ГАЗ", двигавшийся во встречном направлении. В результате они столкнулись. От полученных травм в больнице скончалась 45-летняя пассажирка Hyundai, а 50-летний водитель этого же автомобиля получил телесные повреждения.