На Київщині сталася смертельна ДТП

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ДТП сталася 15 січня близько 16:55 на одній із вулиць в місті Обухів Київської області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій легковика Hyundai при повороті не пропустив автомобіль "ГАЗ", який рухався в зустрічному напрямку. В результаті вони зіткнулись.

Від отриманих травм у лікарні померла 45-річна пасажирка Hyundai, а 50-річний водій цього ж авто отримав тілесні ушкодження.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 16 січня у центрі Вінниці 22-річний водій Mercedes збив на переході двох дівчат. Постраждалим по 19 років, їх госпіталізували. Водієві загрожує до 8 років вʼязниці.