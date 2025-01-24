На Київщині чоловіки платили 40 тисяч грн за статус "обмежено придатний"

фото: Київська обласна прокуратура

У Білій Церкві взяли під варту лікаря ВЛК, який вимагав 40 000 грн за запис «обмежено придатний» у медичній картці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Як стало відомо, медик обіцяв війсьокозобов’язаному записати діагноз в медичних документах та надалі вплинути на ухвалення рішення головою військово-лікарської комісії щодо складання неправдивого висновку комісії із встановленням категорії придатності до військової служби у тилових підрозділах.

Правоохоронці затримали горе-лікаря під час передачі грошей – 40 тисяч грн. Зловмисника затримали. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітниця Департаменту Полтавської ОВА допомагала чоловікам "списатися" з обліку та виїхати за кордон. За свої послуги зловмисниця просила 10 000 доларів.

Раніше в Черкаській області викрили колишнього начальника районного ТЦК та СП. Чоловік організував схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних. За "вирішення проблем" він отримав 2000 доларів.