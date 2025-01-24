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24 січня 2025, 17:59

На Київщині чоловіки платили 40 тисяч грн за статус "обмежено придатний"

24 січня 2025, 17:59
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фото: Київська обласна прокуратура
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У Білій Церкві взяли під варту лікаря ВЛК, який вимагав 40 000 грн за запис «обмежено придатний» у медичній картці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Як стало відомо, медик обіцяв війсьокозобов’язаному записати діагноз в медичних документах та надалі вплинути на ухвалення рішення головою військово-лікарської комісії щодо складання неправдивого висновку комісії із встановленням категорії придатності до військової служби у тилових підрозділах.

Правоохоронці затримали горе-лікаря під час передачі грошей – 40 тисяч грн. Зловмисника затримали. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітниця Департаменту Полтавської ОВА допомагала чоловікам "списатися" з обліку та виїхати за кордон. За свої послуги зловмисниця просила 10 000 доларів.

Раніше в Черкаській області викрили колишнього начальника районного ТЦК та СП. Чоловік організував схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних. За "вирішення проблем" він отримав 2000 доларів.

корупція Київська область Біла Церква мобілізація ухилення від мобілізації ВЛК
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