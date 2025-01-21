Правоохоронці встановили 7 учасників побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві
Правоохоронці встановили сімох підлітків, які знущалися над 12-річною дівчинкою в Білій Церкві Київської області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Учасникам побиття від 12 до 16 років. Поліція перекваліфікувала дії усіх учасників злочину. Наразі триває досудове розслідування за фактом катування (ч. 1 ст. 127 ККУ).
Нагадаємо, підлітки зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну дівчину. Там 16-річний хлопець погрожував їй, вдарив та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв на дівчинку психологічний тиск та вимагав 15 тисяч гривень.
20 січня правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів.
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