У передмісті Києва під час пожежі загинули три людини

фото: ДСНС України у Київській області

Смертельна пожежа сталася сьогодні, 10 січня, в оселі на вулиці Дзвінка в місті Ірпінь. Тіла трьох загиблих виявили рятувальники

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.

Виявилося, що займання виникло у коридорі приватного житлового будинку. Вогонь поширився на площі 85 квадратних метрів.

"Під час розвідки вогнеборці виявили 2 особи без ознак життя та вже під час ліквідації пожежі – було знайдено тіло ще однієї людини", – йдеться в повідомленні.

Займання вдалося оперативно ліквідувати. Причини виникнення пожежі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 1 січня в селі Хотянівка Вишгородського району в сараї живцем згоріли двоє людей.