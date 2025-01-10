фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

В житловому будинку горіла кімната. Вогнеборці загасили пожежу площею 12 кв. метрів.

Під час гасіння рятувальники виявили тіла двох чоловіків 47 та 55 років. З сусідньої кімнати врятували ще двох людей, яких терміново госпіталізували до лікарні.

Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, вночі 6 січня на Миколаївщині дві людини загинули під час пожежі.