В пригороде Киева во время пожара погибли три человека

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Смертельный пожар произошел сегодня, 10 января, в доме на улице Звонкая в городе Ирпень. Тела троих погибших обнаружили спасатели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.

Оказалось, что возгорание возникло в коридоре частного жилого дома. Огонь распространился на площади 85 квадратных метров.

"В ходе разведки огнеборцы обнаружили 2 человека без признаков жизни и уже во время ликвидации пожара – было обнаружено тело еще одного человека", – говорится в сообщении.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Причины пожара выясняют правоохранители.

Напомним, утром 1 января в селе Хотяновка Вышгородского района в сарае заживо сгорели два человека.