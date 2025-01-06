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Аварія сталася у понеділок, 6 січня, на трасі Київ-Одеса у Фастівському районі. До лікарні госпіталізували пасажирку іномарки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

За даними слідства, близько 10:05 автомобіль Chevrolet зіткнувся з відбійником. Попередньо, 45-річна водійка машини не впоралася з керуванням.

"Внаслідок ДТП, 55-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та була доправлена до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, 2 січня біля села Партизанське Миколаївського району зіткнулися легковики KIA Sorento та Volkswagen Polo. В аварії загинули три людини, є постраждалі.