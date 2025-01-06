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Авария произошла в понедельник, 6 января, на трассе Киев-Одесса в Фастовском районе. В больницу госпитализировали пассажирку иномарки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По данным следствия, около 10:05 автомобиль Chevrolet столкнулся с отбойником. Предварительно, 45-летняя водитель машины не справилась с управлением.

"В результате ДТП, 55-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Следователи начали досудебное расследование. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 2 января возле села Партизанское Николаевского района столкнулись легковушки KIA Sorento и Volkswagen Polo. В аварии погибли три человека, есть пострадавшие.