На Львівщині зіткнулися легковики: один загиблий та двоє травмованих

фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобілі Renault Megane та Volkswagen Passat.

Внаслідок ДТП водії обох авто, чоловіки 35 та 24 років, та 60-річний пасажир Renault Megane отримали травми та були госпіталізовані. Незважаючи на зусилля медиків, пасажир легковика помер у лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 грудні в Івано-Франківській області сталася моторошна ДТП, яка забрала життя п'яти молодих людей.