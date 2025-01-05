Силы ПВО работают по российским дронам в Киевской области
В эти минуты в воздушном пространстве в Киевской области зафиксировали российские БпЛА. Силы ПВО работают по вражеским дронам, могут быть громко
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.
Местные жители призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
"Силы ПВО работают по целям. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", ― говорится в сообщении.
Напомним, россияне атаковали дронами объект энергетической инфраструктуры на Запорожье.
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