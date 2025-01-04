На Київщині вночі сталася пожежа на деревообробному підприємстві
Пожежа сталася 4 січня близько третьої ночі в селі Розкішна Білоцерківського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На території деревообробного підприємства горіла покрівля будівлі, яка прибудована до двоповерхової будівлі столярного цеху.
Рятувальники за три з половиною години загасили пожежу.
На місці працювали 25 вогнеборців, були залучені 7 спецавтомобілів. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вранці 1 січня на Прикарпатті горів санаторій. З будівлі евакуювали понад 100 людей.
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