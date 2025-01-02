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В Киевской области поезд сбил 22-летнего парня: потерпевший скончался
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02 января 2025, 14:00

В Киевской области поезд сбил 22-летнего парня: потерпевший скончался

02 января 2025, 14:00
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фото: Нацполиция
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Трагедия произошла вчера, 1 января, у железнодорожного переезда в поселке Глеваха Фастовского района. Парень погиб на месте происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По предварительной информации, около 13:00 поезд сообщением "Киев-Варшава" наехал на юношу, который находился на железнодорожных путях.

"От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят досудебное расследование.

Напомним, 24 декабря на железнодорожной станции "Калинов" Самборского района Львовской области поезд насмерть сбил 51-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что 16 декабря в Харьковской области 13-летняя девочка попала под поезд. Ребенок был в наушниках.

поезд смерть железная дорога Киевская область Нацполиция жертва смертельное ДТП
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