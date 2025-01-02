В Киевской области поезд сбил 22-летнего парня: потерпевший скончался
Трагедия произошла вчера, 1 января, у железнодорожного переезда в поселке Глеваха Фастовского района. Парень погиб на месте происшествия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
По предварительной информации, около 13:00 поезд сообщением "Киев-Варшава" наехал на юношу, который находился на железнодорожных путях.
"От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Правоохранители проводят досудебное расследование.
Напомним, 24 декабря на железнодорожной станции "Калинов" Самборского района Львовской области поезд насмерть сбил 51-летнего мужчину.
Ранее сообщалось, что 16 декабря в Харьковской области 13-летняя девочка попала под поезд. Ребенок был в наушниках.