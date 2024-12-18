На Харківщині 13-річна дівчинка потрапила під потяг

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Подія сталася 16 грудня близько 11:00 на перегоні "Мерефа-Бірки" Харківського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На переході дівчинка пропускала електричку, яка рухалась на Мерефу, та не звернула увагу на звуковий сигнал дрезини. Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг запобігти зіткненню.

Попередньо встановлено, що дівчинка перебувала в навушниках.

Постраждала – 13-річна жителька міста Мерефа. Наразі вона перебуває в лікарні у важкому стані.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вранці 15 грудня на Львівщині поїзд на смерть збив чоловіка.