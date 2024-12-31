У ДСНС показали руйнування внаслідок ранкової ракетної атаки на Київщині

фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на в ДСНС.

Київська ОВА повідомила, що внаслідок ворожої атаки постраждала жінка 1975 року народження. У жінки контузія та гостра реакція на стрес, медики надають їй допомогу.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що близько 8 години у Києві прогриміли вибухи. Ворог атакував столицю ракетами. Під час відбиття ракетної атаки ворога на Київ вранці 31 грудня в одному з районів столиці впали уламки збитої цілі.