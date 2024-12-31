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31 грудня 2024, 08:05

У Києві прогриміли вибухи — ворог завдає ракетного удару

31 грудня 2024, 08:05
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фото ілюстраційне: соцмережі
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Російські війська вранці, 31 грудня, запустили ракети в напрямку Києва. У столиці пролунали вибухи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, повідомлялося про швидкісні цілі у напрямку Києва та Василькова.

Наразі також оголошено про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння по всій території України.

У КМВА попередили жителів міста про роботу протиповітряної оборони.

Карта повітряних тривог на цю хвилину має такий вигляд.

Додамо, що росіяни завдали ударів по Києву балістичними ракетами вночі 31 грудня..

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