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16 грудня 2024, 13:21

Підрядника підозрюють у крадіжці понад 500 тис. грн бюджетних коштів на ремонті гімназії на Київщині

16 грудня 2024, 13:21
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Правоохоронці повідомили про підозру підряднику у заволодінні бюджетними коштами на ремонті даху гімназії на Київщині

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

За даними слідства, під час проведення ремонту в освітньому закладі села Іванівка, підрядник підписав та видав документи із завідомо неправдивими відомостями про нанесення покриття з вогнезахисного матеріалу покрівлі нижчої якості, чим умисно завищив вартість витрат на понад 514 тис. грн.

"Завершивши роботу, чоловік вніс недостовірну інформацію до актів виконаних робіт. На підставі чого, підряднику перераховано понад 514 тис. грн бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету", - йдеться у повідомленні.

Підряднику повідомлено про підозру у підробленні документів та заволодінні чужим майном (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові судитимуть головлікаря лікарні за махінації на 700 тис. грн під час ремонту.

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