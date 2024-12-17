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Внаслідок дронової атаки, яку здійснили російські війська вдень 17 грудня, на Київщині є пошкодження у одному з багатоповерхових житлових будинків

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Він нагадав, що сьогодні протягом дня у регіоні повітряна тривога оголошувалася двічі.

На Київщині працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. При цьому люди не постраждали. Також немає пошкоджень об'єктів критичної чи житлової інфраструктури.

При цьому Кравченко зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено скління квартири в одному з багатоповерхових будинків та автомобіль.

Нагадаємо, внаслідок атаки дронів у ніч на 16 грудня були пошкоджені приватні будинки на Київщині.