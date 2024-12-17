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17 грудня 2024, 12:30

Сили ППО збили 20 російських дронів, ще 10 - локаційно втрачені

17 грудня 2024, 12:30
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сили оборони збили 20 російських безпілотників, якими ворожа армія атакувала Україну в ніч на 17 грудня. Ще 10 дронів локаційно втрачені

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає RegioNews.

"У ніч на 17 грудня (із 23.00 16 грудня) ворог атакує Україну 31-м ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел – РФ", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 12.00 підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Один БПЛА – в повітрі.

Влучання не зафіксовані, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Бойова робота триває. Дані можуть оновлюватися.

Нагадаємо, протягом минулої доби Сили оборони знищили 1600 російських загарбників, чотири танки і 15 бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 765 тисяч військових.

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