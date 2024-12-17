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17 грудня 2024, 09:58

У Києві працює ППО: російський БпЛА рухається до центру столиці

17 грудня 2024, 09:58
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фото: КМВА
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У ці хвилини в Києві працює протиповітряна оборона. В напрямку центру столиці рухається ворожий дрон

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Він закликав жителів міста перебувати в укриттях.

"У столиці працюють сили ППО. Ворожий БпЛА рухається в напрямку центру міста", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора прикордонники показали, як приземлили російський "шахед" на Черкащині.

війна Київ Кличко Віталій Володимирович дрон БПЛА атака ППО
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