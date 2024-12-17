У Києві працює ППО: російський БпЛА рухається до центру столиці
У ці хвилини в Києві працює протиповітряна оборона. В напрямку центру столиці рухається ворожий дрон
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Він закликав жителів міста перебувати в укриттях.
"У столиці працюють сили ППО. Ворожий БпЛА рухається в напрямку центру міста", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора прикордонники показали, як приземлили російський "шахед" на Черкащині.
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