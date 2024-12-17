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В результате дроновой атаки, которую осуществили российские войска днем 17 декабря, в Киевской области есть повреждения в одном из многоэтажных жилых домов.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Он напомнил, что сегодня в течение дня в регионе воздушная тревога объявлялась дважды.

На Киевщине работали силы ПВО, сбиты вражеские цели. При этом люди не пострадали. Также нет повреждений объектов критической или жилой инфраструктуры.

При этом Кравченко отметил, что в результате атаки повреждено остекление квартиры в одном из многоэтажных домов и автомобиль.

Напомним, в результате атаки дронов в ночь на 16 декабря были повреждены частные дома в Киевской области.