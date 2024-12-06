На Закарпатті викрили шахрая, який ошукував ухилянтів

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На Закарпатті постане перед судом чоловік, який налагодив шахрайську схему. Його жертвами ставали охочі ухилитися від мобілізації за гроші

Про це повідомляє RegioNews з посиланням поліцію Закарпатської області.

Фігурант - 32-річний житель Рахівського району. Він представлявся працівником ТЦК та СП і за 18 тисяч доларів обіцяв видати військовозобовʼязаним посвідчення про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Після отримання коштів зловмисник передавав своїм "клієнтам" надрукований на звичайному принтері фіктивний "документ".

Чоловіка затримали після отримання грошей від чергового клієнта. Йому повідомили йому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу - шахрайство, підроблення документів. Зловмисникові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники викрили ухилянта, який сховався в сидінні буса під ковдрою. Чоловік хотів потрапити до Румунії.