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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У листопаді 2023 року фігурант зателефонував до пенсіонерки. Він назвався лікарем Хмельницької обллікарні та повідомив, що племінниця жінки нібито потрапила у ДТП і терміново потребує дорогого лікування. За "допомогу" необхідно було передати 15 тисяч доларів. Гроші мала забрати довірена особа.

Не перевіривши інформацію й не зателефонувавши племінниці, жінка винесла кошти незнайомцю, який прийшов до неї додому.

Згодом зрозумівши, що її обдурили, пенсіонерка звернулася до поліції.

Суд призначив зловмиснику покарання в 6 років 6 місяців тюрми.

Зазначається, що чоловік вже 13 раз був судимий за кримінальні злочини.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали серійного шахрая, який під приводом обміну грошей ошукував фармацевтів та касирів магазинів.