На Житомирщині затримали рекетирів, які "вибивали" гроші з важкопораненого бійця ЗСУ та його дружини

фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке збиралося "обкласти даниною" і тримати в страху жителів Житомирщини. Серед потерпілих – важкопоранений воїн ЗСУ та його дружина

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зловмисники вимагали від цього подружжя 3000 доларів у межах одного "траншу", а загалом збиралися "вибити" майже 1,5 млн грн для наповнення так званої "злодійської каси".

Фігуранти вдерлися до помешкання військового, коли дізналися, що він отримав від держави грошову компенсацію за осколкове поранення ноги під час боїв на передовій.

Використовуючи важкий стан воїна, фігуранти погрожували йому та дружині ножем, щоб змусити їх сплатити "данину". У разі відмови рекетири обіцяли повернутися і насильно забрати всі гроші та інше приватне майно, а потерпілих вбити.

Співробітники СБУ затримали всіх трьох учасників угруповання, коли вони знову "навідалися" до оселі військового.

Очільником банди виявився рецидивіст, який уже тричі відбував покарання за викрадення людей, розбій та вимагання. Він залучив до злочину двох спільників, серед них – місцева жителька, причетна до сутенерства.

Під час обшуків у затриманих вилучили холодну зброю та мобільні телефони із доказами незаконних дій, а також готівку та побутову техніку, яку вони "вибивали" у потерпілих.

Затриманим повідомили про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині нейтралізували банду рекетирів, яку очолював місцевий депутат. Фігуранти "вибивали" 2,5 млн доларів з військового.