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05 грудня 2024, 14:46

В Україні викрили мережу кол-центрів, які ошукали людей на 100 млн гривень

05 грудня 2024, 14:46
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фото: esbu.gov.ua
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Бюро економічної безпеки України викрило мережу кол-центрів у Чернігові та Києві, через які ошукали українців на понад 100 мільйонів гривень

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

За даними відомства, кол-центри працювали у чотирьох офісах Києва та Чернігова. До їх складу увійшли понад 15 учасників. Також, повідомляють правоохоронці, організатори залучили до роботи понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких отримували гроші від потерпілих.

"Оператори кол-центрів телефонували людям та повідомляли нібито про виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потерпілим потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі побутового призначення (шампуні, мило, щітки тощо) та сувеніри (браслети, кулони, шкатулки). Тобто фактично сплата "доставки" покривала вартість подарунка. Надалі учасники уявної лотереї отримували приз та пропозицію перейти до наступного етапу конкурсу", — йдеться у повідомленні.

Також, як зазначають правоохоронці, працівники кол-центрів заохочували людей до участі, обіцяли у фіналі розіграшу від 100 до 750 тисяч гривень. Для цього люди мали зробити новий грошовий внесок.

Правоохоронці повідомляють, що провели понад 30 обшуків та вилучили понад 500 комп’ютерів, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 мільйон гривень готівкою.

Також, як йдеться у повідомленні, в ході досудового розслідування вони отримали інформацію про рух коштів 250 суб’єктів, допитали та визнали потерпілими 30 громадян. Загальна кількість потерпілих становить понад 500 людей, які вже звертались до правоохоронних органів із заявами.

Орієнтовна сума завданих громадянам збитків становить понад 100 мільйонів гривень.

Детективи БЕБ оголосили про підозру 12 громадянам. Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою. Ще п'ятьом — обрали запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці завершили досудове розслідування щодо шахрайки на Тернопільщині, яка виманювала гроші у військового за допомогою вигаданих історій

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