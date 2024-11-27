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27 листопада 2024, 15:45

У Київській області сталася масштабна пожежа на пилорамі

27 листопада 2024, 15:45
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фото: ДСНС України у Київській області
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Пожежа виникла вчора ввечері, 26 листопада, у селі Мотовилівка Фастівського району. Займання загасили рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

Відомо, що близько 20:00 на вулиці Зіркова вогонь охопив дерев’яний навіс місцевої пилорами. За 4,5 години рятувальники ліквідували займання на площі 360 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила.

"Причина пожежі встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на Київщині внаслідок атаки російських дронів виникла пожежа на підприємстві.

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