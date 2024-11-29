В Киевской области горело предприятие: пострадал мужчина

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Пожар произошел сегодня, 29 ноября, в городе Белая Церковь. В результате возгорания пострадавший

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Известно, что около 11.35 на улице Водопийная загорелось двухэтажное здание ООО "Росич Приват". Огонь охватил крышу и помещение внутри на площади "170 квадратов". Пострадал мужчина.

Пожар оперативно ликвидировали бойцы ГСЧС.

"Мужчина 1979 года рождения был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2", — говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают причины пожара.

Напомним, на днях в Киевской области произошел масштабный пожар на пилораме.

Также в результате атаки российских дронов в Киевской области возник пожар на предприятии.