На Киевщине в результате ночной атаки дронов повреждены многоэтажки

фото: полиция

В результате атаки дронов сегодня, 27 ноября, в Киевской области были повреждены квартиры и дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным полиции, были повреждены 18 квартир в трех многоквартирных домах. Также есть повреждения трех офисных помещений, четырех частных домов, четырех хозяйственных построек, гаражного помещения.

Полиция также обнародовала фото последствий обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дроновой атаки в ночь на 27 ноября в Киеве пострадали два человека.