На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджені житлові будинки: поліція показала фото

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Внаслідок нічної атаки дронів на Київщині є пошкодження житлових будинків у двох районах області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Зазначається, що правоохоронці зафіксували у двох районах області пошкодження чотирьох житлових будинків та паркана.

Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони вночі та вранці 25 листопада збили 71 безпілотник, яким росіяни з вечора атакували Україну. Загалом ворог запустив по Україні 145 БПЛА.