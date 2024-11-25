фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

"Сьогодні вранці, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили один ворожий БПЛА типу Shahed", – йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, інформації про травмованих, загиблих та пошкоджень майна немає.

Вранці повітряну тривогу на Хмельниччині оголошували двічі – о 6:32 та 9:51.

Нагадаємо, вночі 25 листопада окупанти атакували Запоріжжя "шахедами". Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений обʼєкт інфраструктури. Постраждав 13-річний хлопчик, пошкоджені приватні будинки.