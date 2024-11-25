В Киевской области в результате дроновой атаки повреждены жилые дома: полиция показала фото

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В результате ночной атаки дронов на Киевщине повреждения жилых домов в двух районах области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевщины.

Отмечается, что правоохранители зафиксировали в двух районах области повреждения четыре жилых дома и забор.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, Силы противовоздушной обороны ночью и утром 25 ноября сбили 71 беспилотник, которым россияне с вечера атаковали Украину. В общей сложности враг запустил по Украине 145 БПЛА.